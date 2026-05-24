متحدہ عرب امارات، اردن، ترکی، مصر، انڈونیشیا، پاکستان، سعودی عرب، قطر کے وزرائے خارجہ کا مشترکہ بیان

ابوظہبی، 24 مئی، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات، اردن، ترکیہ، مصر، انڈونیشیا، پاکستان، سعودی عرب اور قطر کے وزرائے خارجہ نے غزہ جانے والے امدادی فلوٹیلا کے شرکاء کے ساتھ اسرائیلی حراست کے دوران انتہا پسند اسرائیلی وزیر اتمار بن گویر کے توہین آمیز اور ناقابل قبول رویے کی شدید مذمت کی ہے۔
وزرائے خارجہ نے کہا کہ بن گویر کی جانب سے زیر حراست افراد کی دانستہ عوامی تذلیل انسانی وقار پر شرمناک حملہ اور بین الاقوامی قوانین، بین الاقوامی انسانی قانون اور انسانی حقوق کے قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔
انہوں نے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں فلسطینیوں کے خلاف بن گویر اور دیگر اسرائیلی حکام کی اشتعال انگیزی، تشدد اور انتہا پسندانہ اقدامات کی بھی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی۔
مشترکہ بیان میں خبردار کیا گیا کہ بن گویر کے اشتعال انگیز اقدامات نفرت اور انتہا پسندی کو فروغ دے رہے ہیں اور دو ریاستی حل کی بنیاد پر منصفانہ اور دیرپا امن کے قیام کی کوششوں میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔
وزرائے خارجہ نے بن گویر کے اقدامات پر جوابدہی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کی بار بار کی اشتعال انگیزی، نفرت انگیزی اور خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں تاکہ مستقبل میں ایسے اقدامات دوبارہ نہ ہوں۔
بیان میں اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں انسانی حقوق کے تحفظ، زیر حراست افراد کے وقار اور انسانی سلوک کو یقینی بنایا جائے اور بین الاقوامی قانون کا مکمل احترام کیا جائے۔