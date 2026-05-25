عالمی مارکیٹ میں قیمتی دھاتوں کی قیمتوں میں تیزی کا رجحان برقرار

عالمی دارالحکومتوں، 25 مئی، 2026 (وام) -- امریکی ڈالر کی کمزوری اور تیل کی قیمتوں میں نرمی کے باعث پیر کو سونے کی قیمتوں میں ایک فیصد سے زائد اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ سرمایہ کار امریکہ اور ایران کے درمیان امن مذاکرات میں ممکنہ پیش رفت کا بھی جائزہ لے رہے ہیں۔
اسپاٹ گولڈ کی قیمت 1.1 فیصد اضافے کے بعد 4559.29 امریکی ڈالر فی اونس تک پہنچ گئی۔ یہ قیمت گرین وچ معیاری وقت کے مطابق 03:59 بجے ریکارڈ کی گئی۔
جون میں فراہمی کے لیے امریکی گولڈ فیوچر کی قیمت بھی 0.8 فیصد اضافے کے ساتھ 4560.30 ڈالر فی اونس ہوگئی۔
دیگر قیمتی دھاتوں میں چاندی کی قیمت 2.8 فیصد اضافے کے بعد 77.61 ڈالر فی اونس رہی، جبکہ پلاٹینم 1.9 فیصد بڑھ کر 1958.35 ڈالر تک پہنچ گیا۔ پیلیڈیم کی قیمت بھی 2.3 فیصد اضافے کے بعد 1379.31 ڈالر فی اونس ریکارڈ کی گئی۔