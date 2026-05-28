شیخ عبداللہ بن زاید کی بیلجیم کے وزیر خارجہ سے ٹیلیفونک گفتگو، حادثے پر اظہار تعزیت

ابوظہبی، 28 مئی، 2026 (وام) -- نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے بیلجیم کے علاقے فلینڈرز میں اسکول بس اور ٹرین کے درمیان تصادم کے نتیجے میں ہونے والی ہلاکتوں پر بیلجیم کے نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ میکسیم پرووو سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔
ٹیلیفونک گفتگو کے دوران شیخ عبداللہ بن زاید نے اس المناک حادثے کے بعد مملکتِ بیلجیم، اس کی حکومت اور عوام کے ساتھ متحدہ عرب امارات کی مکمل یکجہتی اور حمایت کا اعادہ کیا۔
انہوں نے جاں بحق افراد کے اہل خانہ سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا۔