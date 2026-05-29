مہنگائی اور شرح سود کے خدشات، سونے کی قیمت میں معمولی اضافہ

دارالحکومتوں، 29 مئی، 2026 (وام) -- مہنگائی کے بڑھتے خدشات اور امریکہ میں شرح سود میں مزید اضافے کے امکانات کے باعث جمعہ کو عالمی منڈی میں سونے کی قیمتوں میں معمولی اضافہ ریکارڈ کیا گیا، تاہم قیمتی دھات ہفتہ وار بنیاد پر خسارے کی جانب گامزن رہی۔
گرین وچ معیاری وقت کے مطابق 04:22 بجے اسپاٹ گولڈ کی قیمت 0.3 فیصد اضافے کے ساتھ 4505.57 امریکی ڈالر فی اونس ہوگئی، جبکہ ہفتے کے دوران اب تک اس میں تقریباً 0.1 فیصد کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔
امریکی گولڈ فیوچر کے سودے بھی 0.1 فیصد اضافے کے بعد 4535.90 ڈالر فی اونس پر پہنچ گئے۔
دیگر قیمتی دھاتوں میں چاندی 75.61 ڈالر فی اونس پر مستحکم رہی، جبکہ پیلیڈیم کی قیمت 0.5 فیصد اضافے کے ساتھ 1375.63 ڈالر فی اونس تک پہنچ گئی۔ دونوں دھاتیں ہفتہ وار بنیاد پر اضافے کی راہ پر ہیں۔
دوسری جانب پلاٹینم 0.4 فیصد کمی کے بعد 1914.95 ڈالر فی اونس پر آگیا اور ہفتہ وار بنیاد پر خسارے کی جانب بڑھتا رہا۔