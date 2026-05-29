عیدالاضحیٰ کے موقع پر کارکنان کے لیے ملک بھر میں 30 مقامات پر تقریبات، 3 لاکھ افراد شریک

دبئی، 29 مئی، 2026 (وام) -- عیدالاضحیٰ کی تعطیلات کے دوران متحدہ عرب امارات بھر میں 30 مقامات پر کارکنان کے لیے خصوصی تقریبات کا انعقاد کیا گیا، جن میں تقریباً 3 لاکھ افراد نے شرکت کی۔ یہ سرگرمیاں ’’ہمارے کارکنان کی خوشی، ہماری عید کی خوشی‘‘ کے عنوان سے منعقد کی گئیں۔
تقریبات میں مقابلے، تفریحی اور تعاملی سرگرمیوں کے علاوہ قیمتی انعامات کی قرعہ اندازی بھی کی گئی، جن میں ایک گاڑی اور سفری ٹکٹ شامل تھے۔ کارکنان کے لیے تفریحی پروگرام، لوک رقص اور تحائف کی تقسیم کا بھی اہتمام کیا گیا۔
وزارت انسانی وسائل اور ایمریٹائزیشن نے یہ تقریبات اپنے وفاقی اور مقامی شراکت دار اداروں کے تعاون سے منعقد کیں۔ ان میں وزارت داخلہ، وفاقی اتھارٹی برائے شناخت، شہریت، کسٹمز اور پورٹ سکیورٹی، ملک بھر کے پولیس ہیڈکوارٹرز، مختلف بلدیات، اے ڈی پورٹس گروپ اور جنرل ڈائریکٹوریٹ آف آئیڈنٹیٹی اینڈ فارنرز افیئرز دبئی شامل تھے۔
دیگر شراکت دار اداروں میں ابوظہبی سول ڈیفنس اتھارٹی، دبئی سول ڈیفنس، دبئی کی مستقل کمیٹی برائے لیبر افیئرز، دبئی ایونٹ سکیورٹی کمیٹی، روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی، شارجہ محکمہ بلدیاتی امور، نیشنل ایمبولینس، دبئی کارپوریشن فار ایمبولینس سروسز، رأس الخیمہ اکنامک زون اور برجیل ہولڈنگز شامل ہیں۔
ملک بھر کی متعدد کمپنیوں نے بھی وزارت کے پروگرام کے ساتھ اپنی تقریبات کا انعقاد کیا، جس سے سماجی ذمہ داری، کارکنان کی فلاح و بہبود اور انہیں معاشرتی سرگرمیوں میں شامل کرنے کے عزم کی عکاسی ہوتی ہے۔
تقریبات میں حصہ لینے والے اداروں میں سوبھا کنسٹرکشن، گریناڈا یورپ کنسٹرکشن، ملینیئر بلڈنگ کنٹریکٹنگ، ایڈوانسڈ میٹل ورکس، لگژری ہومز ریئل اسٹیٹ، المحور انجینئرنگ کنسلٹنسی، ڈلسکو گروپ، ابوظہبی لیبر اکاموڈیشن اتھارٹی اور انووو بلڈ ایل ایل سی شامل تھے۔
وزارت انسانی وسائل اور ایمریٹائزیشن نے کہا کہ قومی مواقع اور تہواروں پر کارکنوں کو خراج تحسین پیش کرنا اور ان کے لیے تقریبات کا انعقاد ایک مستقل پالیسی ہے، جس کا مقصد ان کی خوشی، معیارِ زندگی، سماجی اور نفسیاتی استحکام کو فروغ دینا اور انہیں معاشرے کا اہم حصہ ہونے کا احساس دلانا ہے۔ وزارت کے مطابق کارکن متحدہ عرب امارات کی ترقی، اقتصادی پیش رفت اور عالمی سطح پر ملک کی کامیابی میں بنیادی کردار ادا کر رہے ہیں۔