امارات ہلال احمر کی عیدالاضحیٰ مہم، 45 ممالک میں 5 لاکھ سے زائد افراد تک امداد کی فراہمی

ابوظہبی، 29 مئی، 2026 (وام) -- امارات ہلال احمر کے مطابق عیدالاضحیٰ کے موقع پر ادارے کے قربانی کے گوشت اور عید ملبوسات منصوبے سے متحدہ عرب امارات میں 50 ہزار افراد مستفید ہوئے، جبکہ دنیا کے 45 ممالک میں 5 لاکھ سے زائد افراد تک بھی اس امدادی پروگرام کے فوائد پہنچے ہیں۔
امارات ہلال احمر نے بتایا کہ اس کے رضاکاروں نے عید کی تعطیلات کے دوران تمام امارات میں مستحق افراد تک قربانی کا گوشت بروقت پہنچانے کے لیے مسلسل خدمات انجام دیں اور گوشت براہِ راست مستفیدین تک ان کے مقامات پر پہنچایا گیا۔
ادارے کے مطابق بیرون ملک اس منصوبے پر ایسے وقت میں عمل درآمد کیا گیا جب متعدد ممالک کو معاشی مشکلات، جاری بحرانوں، قدرتی آفات، خوراک کی قلت اور مہنگائی جیسے سنگین انسانی چیلنجز کا سامنا ہے۔
امارات ہلال احمر نے کہا کہ بڑھتی ہوئی انسانی ضروریات کے پیش نظر اپنے بین الاقوامی شراکت داروں کے تعاون سے منصوبے کے دائرہ کار کو وسعت دی گئی، جس کے نتیجے میں بیرون ملک مستفید ہونے والوں کی تعداد 5 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔
ادارے نے مہم میں تعاون کرنے والے مخیر حضرات اور عطیہ دہندگان کی حمایت کو سراہتے ہوئے کہا کہ ان کے بھرپور تعاون کی بدولت منصوبے کے دائرہ کار میں اضافہ ممکن ہوا اور زیادہ سے زیادہ ضرورت مند افراد تک امداد پہنچائی گئی ہے۔