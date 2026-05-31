ایشین انڈر 20 ایتھلیٹکس چیمپئن شپ: متحدہ عرب امارات 5 طلائی تمغوں کے ساتھ چوتھے نمبر پر

ہانگ کانگ، 31 مئی، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کی قومی ایتھلیٹکس ٹیم نے 22ویں ایشین انڈر 20 ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجموعی درجہ بندی میں چوتھی پوزیشن حاصل کرلی۔ 28 سے 31 مئی تک ہانگ کانگ میں منعقدہ چیمپئن شپ میں 30 ممالک نے شرکت کی۔
یو اے ای ٹیم نے مجموعی طور پر 6 تمغے جیتے جن میں 5 طلائی اور ایک کانسی کا تمغہ شامل ہے۔
چین 25 تمغوں کے ساتھ مجموعی درجہ بندی میں پہلے نمبر پر رہا۔ اس کے کھلاڑیوں نے 14 طلائی، 9 چاندی اور 2 کانسی کے تمغے حاصل کیے۔ بھارت 18 تمغوں کے ساتھ دوسرے اور جاپان 17 تمغوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہا۔
متحدہ عرب امارات ایتھلیٹکس فیڈریشن کے صدر میجر جنرل ڈاکٹر محمد عبداللہ المر نے کہا کہ ایشیا کی کئی مضبوط اور روایتی ایتھلیٹکس طاقتوں کے مقابلے میں چوتھی پوزیشن حاصل کرنا ایک غیرمعمولی کامیابی ہے، خصوصاً جب یو اے ای کی نمائندگی ابھرتے ہوئے نوجوان ایتھلیٹس نے کی جو براعظم کے بہترین نوجوان کھلاڑیوں کے مدمقابل تھے۔
انہوں نے کہا کہ اس کامیابی کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ متحدہ عرب امارات نے صرف 10 مرد و خواتین ایتھلیٹس کے دستے کے ساتھ مقابلوں میں حصہ لیا، جبکہ کئی ممالک نے 50 سے زائد کھلاڑی میدان میں اتارے تھے۔
ڈاکٹر محمد المر کے مطابق یہ کامیابی فیڈریشن کے مؤثر تربیتی اور ترقیاتی پروگراموں کا ثبوت ہے، جن کے ذریعے قومی صلاحیتوں کی نشاندہی اور انہیں بین الاقوامی معیار کے مطابق تیار کیا جا رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ یہ نتیجہ فیڈریشن کی ترقیاتی اور مسابقتی حکمت عملی کو مزید تقویت دے گا، جس کا آغاز خلیجی اور عرب مقابلوں سے ہوتا ہے اور جو ایشیائی و عالمی سطح پر مزید کامیابیوں کے حصول کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔
فیڈریشن کے صدر نے تمغے جیتنے والے تمام کھلاڑیوں کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے بھرپور عزم اور محنت کے ساتھ عالمی سطح پر متحدہ عرب امارات کا پرچم سربلند کیا۔ انہوں نے چیمپئن شپ میں قومی ٹیم کے دیگر اراکین کی فنی کارکردگی کو بھی سراہا۔