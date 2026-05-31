صدر شیخ محمد بن زاید اور سربیا کے صدر کے درمیان دوطرفہ تعاون اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال

ابوظہبی، 31 مئی، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے آج جمہوریہ سربیا کے صدر الیگزینڈر ووچیچ سے ٹیلیفون پر گفتگو کی، جس کے دوران دونوں رہنماؤں نے معیشت، ترقی اور قابلِ تجدید توانائی سمیت مختلف ترجیحی شعبوں میں دوطرفہ تعاون کے فروغ کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا۔
دونوں رہنماؤں نے متحدہ عرب امارات اور سربیا کے تعلقات کو مزید مستحکم بنانے اور دونوں ممالک کے جامع اقتصادی شراکت داری معاہدے (سیپا) کے تحت طویل المدتی اقتصادی شراکت داریوں کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا، تاکہ مشترکہ ترقی اور خوشحالی کے اہداف حاصل کیے جا سکیں۔
گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا، خصوصاً مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور اس کے علاقائی سلامتی و استحکام پر اثرات کا جائزہ لیا۔