مسجد اقصیٰ کے احاطے میں اسرائیلی پرچم لہرانا اشتعال انگیز اقدام ہے، یو اے ای

ابوظہبی، 31 مئی، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات نے اسرائیلی پولیس کی سرپرستی میں آبادکاروں کی جانب سے مسجد اقصیٰ کے احاطوں میں داخل ہونے اور وہاں اسرائیلی پرچم لہرانے کے اقدام کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے اشتعال انگیز اور ناقابل قبول انتہا پسندانہ عمل قرار دیا ہے۔
وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں مسجد اقصیٰ کی تاریخی اور قانونی حیثیت کے احترام، تمام مقدس مقامات کے تحفظ اور مسجد اقصیٰ کے اوقاف و انتظامی امور کی نگرانی میں ہاشمی مملکت اردن کے سرپرستانہ کردار کے احترام کی ضرورت پر زور دیا گیا۔
وزارت نے مقدس مقامات کے تحفظ کے لیے اردن کی جانب سے کیے جانے والے تمام اقدامات کے ساتھ متحدہ عرب امارات کی مکمل یکجہتی اور حمایت کا بھی اعادہ کیا۔
بیان میں اسرائیلی حکام کو ان اشتعال انگیز اقدامات کو روکنے کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے مطالبہ کیا گیا کہ خطے میں کشیدگی اور عدم استحکام میں اضافے سے بچنے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔
وزارت خارجہ نے بین الاقوامی قانونی قراردادوں اور طے شدہ معاہدوں کی خلاف ورزی کرنے والے تمام اقدامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ایسے اقدامات مزید کشیدگی کو ہوا دے سکتے ہیں۔
بیان میں عالمی برادری پر زور دیا گیا کہ وہ دو ریاستی حل کی بنیاد پر جامع امن کے قیام کے لیے علاقائی اور بین الاقوامی کوششوں کو تیز کرے، تاکہ برادر فلسطینی عوام کی آزاد اور خودمختار فلسطینی ریاست کے قیام کی خواہشات کو بین الاقوامی قانون کے مطابق پورا کیا جا سکے۔