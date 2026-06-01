امریکی ڈالر گزشتہ ہفتے کی کمی کے بعد مستحکم، سرمایہ کاروں کی نظریں عالمی پیش رفت پر مرکوز

لندن، یکم جون، 2026 (وام) -- امریکی ڈالر گزشتہ ہفتے نمایاں خسارے کے بعد پیر کو مستحکم رہا، جبکہ سرمایہ کار جغرافیائی سیاسی پیش رفت اور عالمی اقتصادی اشاریوں کا جائزہ لینے میں مصروف ہیں۔
امریکی ڈالر انڈیکس، جو ڈالر کی قدر کو دنیا کی چھ بڑی کرنسیوں کے مقابلے میں ناپتا ہے، گزشتہ ہفتے 0.4 فیصد کمی کے بعد 99.00 پوائنٹس کے قریب برقرار رہا۔
یورپی منڈیوں میں ابتدائی کاروبار کے دوران یورو کی قدر 0.08 فیصد کمی کے ساتھ 1.165 ڈالر رہی، جبکہ برطانوی پاؤنڈ 0.07 فیصد کمی کے بعد 1.3449 ڈالر پر ٹریڈ ہوتا رہا۔
نیوزی لینڈ ڈالر 0.17 فیصد گر کر 0.5978 امریکی ڈالر پر آگیا، جبکہ آسٹریلوی ڈالر تقریباً بغیر کسی تبدیلی کے 0.7181 امریکی ڈالر پر مستحکم رہا۔
دوسری جانب جاپانی ین کی قدر میں معمولی کمی دیکھی گئی اور یہ 0.08 فیصد کمزور ہو کر امریکی ڈالر کے مقابلے میں 159.41 ین پر ٹریڈ کرتا رہا۔