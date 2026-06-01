دو ہفتوں کی بلند ترین سطح کے بعد سونے کی قیمتوں میں معمولی کمی

دارالحکومتوں، یکم جون، 2026 (وام) -- دو ہفتوں کی بلند ترین سطح پر پہنچنے کے بعد پیر کو عالمی منڈی میں سونے کی قیمتوں میں معمولی کمی ریکارڈ کی گئی۔
گرین وچ معیاری وقت کے مطابق 03:06 بجے اسپاٹ گولڈ کی قیمت 0.4 فیصد کمی کے بعد 4518.09 امریکی ڈالر فی اونس رہی۔ گزشتہ کاروباری سیشن کے دوران سونا دو ہفتوں کی بلند ترین سطح تک پہنچ گیا تھا۔
اگست میں فراہمی کے لیے امریکی گولڈ فیوچر کے سودے ایک فیصد کمی کے ساتھ 4548.90 ڈالر فی اونس پر آگئے۔
دیگر قیمتی دھاتوں میں چاندی کی قیمت 0.4 فیصد اضافے کے بعد 75.58 ڈالر فی اونس ہوگئی، جبکہ پلاٹینم 1.1 فیصد بڑھ کر 1937.30 ڈالر فی اونس تک پہنچ گیا۔
پیلیڈیم کی قیمت میں بھی 1.2 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا اور یہ 1370.50 ڈالر فی اونس پر ٹریڈ ہوتا رہا۔