عرب پارلیمنٹ کے اسپیکر کی لبنان کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی مذمت

قاہرہ، یکم جون، 2026 (وام) -- عرب پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد بن احمد الیمحی نے لبنان کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہریوں کو نشانہ بنانا، گنجان آباد علاقوں کی تباہی اور بنیادی ڈھانچے و اہم تنصیبات کو نقصان پہنچانا بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے منشور کی کھلی خلاف ورزی ہے۔
آج جاری ہونے والے ایک بیان میں الیمحی نے اسرائیل کی مسلسل خلاف ورزیوں اور جنگی جرائم کے سنگین نتائج سے خبردار کرتے ہوئے عالمی برادری اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پر زور دیا کہ وہ فوری مداخلت کرکے حملوں کا سلسلہ رکوائے اور اسرائیل کو سلامتی کونسل کی قرارداد 1701 پر عمل درآمد کا پابند بنائے۔
انہوں نے لبنان کی خودمختاری، قومی وحدت اور علاقائی سالمیت کے لیے عرب پارلیمنٹ کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ الیمحی نے ملک میں قومی سلامتی اور استحکام کے تحفظ، اور ریاستی عملداری کو پورے ملک میں مضبوط بنانے کے لیے لبنانی ریاستی اداروں کی کوششوں کی بھی حمایت کا اظہار کیا۔