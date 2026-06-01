عرب پارلیمنٹ کے اسپیکر کی کویت پر ایرانی حملوں کی مذمت، عالمی برادری سے فوری اقدام کا مطالبہ

قاہرہ، یکم جون، 2026 (وام) -- عرب پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد احمد الیمحی نے ریاست کویت کو نشانہ بنانے والے ایرانی حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے انہیں بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے منشور کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ حملے ایک خطرناک کشیدگی کی عکاسی کرتے ہیں جو کویت اور پورے خطے کے امن و استحکام کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔
آج جاری ہونے والے ایک بیان میں الیمحی نے کویت کی سلامتی، خودمختاری اور علاقائی سالمیت کو درپیش کسی بھی خطرے کے مقابلے میں عرب پارلیمنٹ کی مکمل یکجہتی اور غیر متزلزل حمایت کا اظہار کیا۔ انہوں نے کویت کی جانب سے قومی سلامتی کے تحفظ، وسائل کی حفاظت اور شہریوں و مقیم افراد کے امن کو یقینی بنانے کے لیے کیے گئے تمام اقدامات کی بھی حمایت کی۔
انہوں نے کہا کہ ریاست کویت کی سلامتی عرب قومی سلامتی کے نظام کا لازمی اور ناقابلِ تقسیم حصہ ہے، اور کویت کے خلاف کسی بھی قسم کا حملہ اجتماعی عرب سلامتی پر حملے کے مترادف ہے۔
عرب پارلیمنٹ کے اسپیکر نے عرب ممالک کی خودمختاری، سلامتی اور استحکام کو نشانہ بنانے والی ہر قسم کی جارحیت اور خلاف ورزیوں کو مسترد کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔
الیمحی نے خبردار کیا کہ اس نوعیت کے مجرمانہ حملوں کا تسلسل علاقائی اور عالمی امن و سلامتی کے لیے براہِ راست خطرہ ہے۔ انہوں نے عالمی برادری اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پر زور دیا کہ وہ اپنی قانونی اور سیاسی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے ان حملوں کو روکنے، بین الاقوامی قانون کے اصولوں کے احترام کو یقینی بنانے اور خطے سمیت دنیا بھر میں امن و استحکام کے تحفظ کے لیے مؤثر اقدامات کریں۔