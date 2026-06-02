تیل کی قیمتیں بلند سطح پر برقرار، ابتدائی کاروبار میں معمولی ردوبدل

عالمی دارالحکومتوں، 2 جون، 2026 (وام) -- عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں منگل کے روز ابتدائی کاروبار کے دوران گزشتہ سیشن کے نمایاں اضافے کے بیشتر حصے کو برقرار رکھنے میں کامیاب رہیں، تاہم قیمتوں میں معمولی ردوبدل بھی دیکھا گیا۔
برینٹ خام تیل کے فیوچر معاہدوں کی قیمت 6 سینٹ، یا 0.06 فیصد اضافے کے ساتھ گرین وچ معیاری وقت کے مطابق 0001 بجے 95.04 امریکی ڈالر فی بیرل تک پہنچ گئی۔
دوسری جانب امریکی خام تیل (ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ) کے فیوچر معاہدوں کی قیمت 17 سینٹ، یا 0.18 فیصد کمی کے بعد 91.99 امریکی ڈالر فی بیرل ریکارڈ کی گئی۔