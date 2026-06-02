سونے کی قیمت میں اضافہ، دیگر قیمتی دھاتیں بھی مہنگی ہو گئیں

عالمی دارالحکومتوں، 2 جون، 2026 (وام) -- امریکی ٹریژری بانڈز کی کم ہوتی ہوئی منافع بخش شرح کے باعث منگل کے روز عالمی منڈی میں سونے کی قیمت میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔
گرین وچ معیاری وقت کے مطابق 0420 بجے اسپاٹ گولڈ کی قیمت 0.5 فیصد اضافے کے ساتھ 4,507.56 امریکی ڈالر فی اونس تک پہنچ گئی، جبکہ اگست میں ترسیل کے لیے امریکی سونے کے فیوچر معاہدوں کی قیمت 0.7 فیصد اضافے کے بعد 4,538 امریکی ڈالر فی اونس ریکارڈ کی گئی۔
دیگر قیمتی دھاتوں میں اسپاٹ چاندی کی قیمت 0.9 فیصد اضافے کے ساتھ 75.49 امریکی ڈالر فی اونس ہو گئی۔ پلاٹینم 1.3 فیصد بڑھ کر 1,947.95 امریکی ڈالر فی اونس پر پہنچ گیا، جبکہ پیلاڈیم کی قیمت 0.3 فیصد اضافے کے ساتھ 1,366.37 امریکی ڈالر فی اونس ریکارڈ کی گئی۔