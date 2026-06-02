وفاقی قومی کونسل کے رکن کی بین الاقوامی پارلیمنٹ برائے رواداری و امن کے اجلاس میں شرکت

اسکوپیے، 2 جون، 2026 (وام) -- وفاقی قومی کونسل (ایف این سی) کے رکن محمد عیسیٰ الکشف نے شمالی مقدونیہ کے دارالحکومت اسکوپیے میں منعقدہ بین الاقوامی پارلیمنٹ برائے رواداری و امن کے 14ویں مکمل اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس کا عنوان "رواداری اور امن کا فروغ: مستقبل کی پالیسیوں کی تشکیل اور قانون سازی میں پارلیمانوں کا اسٹریٹجک کردار" تھا۔
اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے الکشف نے کہا کہ یہ موضوع ایسے وقت میں پارلیمانی اداروں کی بڑھتی ہوئی ذمہ داریوں کی عکاسی کرتا ہے جب دنیا تیز رفتار تبدیلیوں اور سلامتی، استحکام، ترقی، ٹیکنالوجی اور سماجی تبدیلیوں سے متعلق پیچیدہ چیلنجز کا سامنا کر رہی ہے۔
انہوں نے کہا کہ پارلیمانیں مستقبل کے وژن تشکیل دینے، عوامی پالیسیوں کی تیاری اور اقوام و ثقافتوں کے درمیان مکالمے، بقائے باہمی اور رواداری کے فروغ میں اہم شراکت دار بن چکی ہیں۔
الکشف نے زور دیا کہ امن اور رواداری کی اقدار کے فروغ کے لیے ریاستوں کی خودمختاری کا احترام اور بین الاقوامی قانون کی پاسداری ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات ایران کے ان جارحانہ اقدامات اور طرزِ عمل کو مسترد کرتا ہے جو حسنِ ہمسائیگی کے اصولوں کے منافی ہیں اور علاقائی و عالمی امن و استحکام کی بنیادوں کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی قانون کی بھی واضح خلاف ورزی ہیں۔
انہوں نے کہا کہ شہریوں اور اہم بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانا، نیز کشیدگی اور نفرت کو ہوا دینے والی بیان بازی، رواداری، امن اور بقائے باہمی کی ان اقدار سے مطابقت نہیں رکھتی جنہیں عالمی برادری فروغ دینا چاہتی ہے۔
الکشف نے کہا کہ حقیقی امن ریاستوں کی خودمختاری کی خلاف ورزی، قومی سلامتی کو خطرات لاحق کرنے یا سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے طاقت، تشدد اور دہشت گردی کے استعمال سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمانوں پر اخلاقی اور قانون سازی دونوں حوالوں سے یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ انتہا پسندی اور نفرت انگیز بیانیے کا مقابلہ کریں اور ایسی پالیسیوں کی حمایت کریں جو مکالمے، اعتدال پسندی اور خودمختاری کے احترام کو فروغ دیں۔
انہوں نے متحدہ عرب امارات کی خودمختاری، قومی سلامتی اور آزادانہ فیصلہ سازی کو متاثر کرنے والی کسی بھی دھمکی یا الزام کو یکسر مسترد کرنے کے موقف کا اعادہ کیا، جبکہ دہشت گردانہ حملوں کے جواز کے لیے ایران کے دعوؤں اور کوششوں کو بھی رد کیا۔
الکشف نے مستقبل کے چیلنجز سے نمٹنے، مشترکہ انسانی اقدار کے تحفظ اور مکالمے و اعتدال پسندی کے فروغ کے لیے مزید مؤثر قانون سازی اور پالیسیوں کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے امن، رواداری اور پائیدار استحکام کے فروغ کے لیے عالمی کوششوں کی حمایت جاری رکھنے کے متحدہ عرب امارات کے عزم کا بھی اعادہ کیا۔