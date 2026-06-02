چینی طبی ماہرین کا ایبولا سے نمٹنے کے لیے کانگو روانہ ہونے کا اعلان

بیجنگ، 2 جون، 2026 (وام) -- چین کے قومی صحت کمیشن (این ایچ سی) نے اعلان کیا ہے کہ چینی طبی ماہرین کا ایک وفد منگل کی علی الصبح جمہوریہ کانگو (ڈی آر سی) روانہ ہوگا تاکہ وہاں ایبولا وائرس کے پھیلاؤ پر قابو پانے کی کوششوں میں معاونت فراہم کی جا سکے۔
پیر کے روز جاری بیان کے مطابق وبائی امراض پر قابو پانے کے شعبے میں وسیع تجربہ رکھنے والے یہ ماہرین جمہوریہ کانگو میں پہلے سے موجود چینی طبی ٹیم کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔
ماہرین مقامی طبی اداروں اور وبائی امراض پر قابو پانے والے اداروں کے ساتھ تعاون کو مزید مضبوط بنائیں گے تاکہ ایبولا کے پھیلاؤ کو روکنے اور اس پر مؤثر طریقے سے قابو پانے میں مدد فراہم کی جا سکے۔