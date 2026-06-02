شیخ عبداللہ بن زاید کی آئی اے ای اے کے ڈائریکٹر جنرل سے ملاقات، یو اے ای پر دہشت گردانہ حملوں کے اثرات پر تبادلہ خیال

ابوظبی، 2 جون، 2026 (وام) -- نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی (آئی اے ای اے) کے ڈائریکٹر جنرل رافیل گروسی سے ملاقات کی۔
ابوظہبی میں ہونے والی ملاقات کے دوران فریقین نے ایران کی جانب سے متحدہ عرب امارات میں شہری مقامات اور تنصیبات کو میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنانے والے بلااشتعال دہشت گردانہ حملوں کے اثرات پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر خطے کی سلامتی و استحکام، بین الاقوامی بحری جہاز رانی، توانائی کی فراہمی اور عالمی معیشت پر ان حملوں کے ممکنہ اثرات کا بھی جائزہ لیا گیا۔
ملاقات میں عراقی سرزمین سے متحدہ عرب امارات کے خلاف کیے گئے دہشت گردانہ ڈرون حملوں پر بھی بات چیت ہوئی، جن میں الظفرہ ریجن میں واقع براکہ نیوکلیئر انرجی پلانٹ کو نشانہ بنانے والا حملہ بھی شامل تھا۔ حملے میں پلانٹ کے اندرونی حفاظتی حصار سے باہر نصب بجلی کے ایک جنریٹر کو نقصان پہنچا، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور تابکاری کی سلامتی کی سطح پر بھی کوئی اثر مرتب نہیں ہوا۔
شیخ عبداللہ بن زاید نے اس بلااشتعال دہشت گردانہ حملے کی سخت مذمت کرتے ہوئے اسے بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا۔ انہوں نے شہری تنصیبات اور اہم بنیادی ڈھانچے کے تحفظ اور بین الاقوامی قانون کے قواعد و اصولوں کی پاسداری کی اہمیت پر زور دیا۔
ملاقات میں متحدہ عرب امارات اور آئی اے ای اے کے درمیان کئی دہائیوں پر محیط مضبوط اور ممتاز تعاون کا بھی جائزہ لیا گیا، جبکہ جوہری توانائی کے پُرامن استعمال کے فروغ کے لیے اعلیٰ ترین بین الاقوامی معیاراتِ سلامتی، تحفظ اور عدم پھیلاؤ کے مطابق مختلف شعبوں میں تعاون مزید بڑھانے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
شیخ عبداللہ بن زاید نے آئی اے ای اے کے ساتھ تعاون کو مزید مضبوط بنانے اور علاقائی و عالمی سطح پر جوہری سلامتی اور تحفظ کے فروغ میں ایجنسی کے اہم کردار کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔
اس موقع پر رافیل گروسی نے متحدہ عرب امارات اور آئی اے ای اے کے درمیان قریبی تعاون کو سراہتے ہوئے جوہری شعبے میں شفافیت، سلامتی اور تحفظ کے اعلیٰ ترین معیارات پر عمل درآمد کے لیے یو اے ای کے عزم کی تعریف کی۔ انہوں نے عالمی امن و استحکام کے تحفظ کے لیے شہری جوہری تنصیبات کو خطرات اور دشمنانہ کارروائیوں سے محفوظ رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔
ملاقات میں توانائی اور پائیداری امور کے معاون وزیر عبداللہ احمد بالعلا اور امارات نیوکلیئر انرجی کارپوریشن (ای این ای سی) اور اس کے گروپ آف کمپنیز کے منیجنگ ڈائریکٹر و چیف ایگزیکٹو آفیسر محمد ابراہیم الحمادی بھی موجود تھے۔