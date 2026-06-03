چیٹ جی پی ٹی کے ماہانہ فعال صارفین کی تعداد ایک ارب سے تجاوز کر گئی

واشنگٹن، 3 جون، 2026 (وام) -- اوپن اے آئی کے مصنوعی ذہانت پر مبنی چیٹ بوٹ "چیٹ جی پی ٹی" کے ماہانہ فعال صارفین کی عالمی تعداد ایک ارب سے تجاوز کر گئی ہے، جس کے ساتھ ہی یہ اس سنگ میل تک پہنچنے والی دنیا کی تیز ترین ایپ بن گئی ہے۔
برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق مارکیٹ انٹیلی جنس کمپنی "سینسر ٹاور" کے تخمینوں میں بتایا گیا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی نے مئی 2026 میں ایک ارب ماہانہ فعال صارفین کا ہدف حاصل کیا، جو اس کے اجراء کے تقریباً تین سال بعد ممکن ہوا۔
یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب تیزی سے پھیلتی ہوئی مصنوعی ذہانت کی عالمی مارکیٹ میں برتری حاصل کرنے کے لیے اوپن اے آئی اور اینتھروپک کے درمیان مقابلہ شدت اختیار کر رہا ہے۔
سینسر ٹاور کے مطابق چیٹ جی پی ٹی نے ایک ارب ماہانہ فعال صارفین تک پہنچنے میں گوگل میپس، ٹک ٹاک، انسٹاگرام اور یوٹیوب سمیت کئی بڑی ایپس کے مقابلے میں زیادہ تیزی کا مظاہرہ کیا ہے۔