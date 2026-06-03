تیل کی قیمتوں میں ایک فیصد سے زائد اضافہ

واشنگٹن، 3 جون، 2026 (وام) -- عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں بدھ کے روز ابتدائی کاروبار کے دوران ایک فیصد سے زائد اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس سے گزشتہ سیشن کے دوران ایک ہفتے کی بلند ترین سطح پر پہنچنے کے بعد قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری رہا۔
برینٹ خام تیل کے فیوچر معاہدوں کی قیمت 1.05 امریکی ڈالر، یا 1.09 فیصد اضافے کے ساتھ 97.05 امریکی ڈالر فی بیرل تک پہنچ گئی۔
اسی طرح امریکی خام تیل (ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ) کے فیوچر معاہدوں کی قیمت 1.01 امریکی ڈالر، یا 1.08 فیصد اضافے کے بعد 94.77 امریکی ڈالر فی بیرل ریکارڈ کی گئی۔