سونے کی قیمت مستحکم، سرمایہ کاروں کی نظریں مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور امریکی اقتصادی اعداد و شمار پر مرکوز

عالمی دارالحکومتوں، 3 جون، 2026 (وام) -- سونے کی قیمتیں بدھ کے روز تقریباً مستحکم رہیں، جبکہ سرمایہ کار مشرق وسطیٰ کی صورتحال، بڑھتے ہوئے مہنگائی کے خدشات اور آئندہ جاری ہونے والے امریکی اقتصادی اعداد و شمار پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔
گرین وچ معیاری وقت کے مطابق 0319 بجے اسپاٹ گولڈ کی قیمت 4,485.17 امریکی ڈالر فی اونس پر برقرار رہی۔ گزشتہ کاروباری سیشن میں سونے کی قیمت میں ایک فیصد سے زائد اضافہ ریکارڈ کیا گیا تھا۔
اگست میں ترسیل کے لیے امریکی سونے کے فیوچر معاہدوں کی قیمت 0.1 فیصد کمی کے ساتھ 4,513.60 امریکی ڈالر فی اونس تک آ گئی۔
دیگر قیمتی دھاتوں میں اسپاٹ چاندی کی قیمت 0.1 فیصد کمی کے بعد 75.01 امریکی ڈالر فی اونس ریکارڈ کی گئی، جبکہ پلاٹینم 0.2 فیصد کم ہو کر 1,933.15 امریکی ڈالر فی اونس پر آ گیا۔ دوسری جانب پیلاڈیم کی قیمت 0.2 فیصد اضافے کے ساتھ 1,372.25 امریکی ڈالر فی اونس تک پہنچ گئی۔