گلف کلب چیمپئنز لیگ کے تیسرے ایڈیشن میں یو اے ای پہلے درجے میں شامل

دوحہ، 3 جون، 2026 (وام) -- عرب گلف کپ فٹبال فیڈریشن نے اعلان کیا ہے کہ گلف کلب چیمپئنز لیگ کے تیسرے ایڈیشن کی قرعہ اندازی 9 ستمبر 2026 کو ہوگی، جبکہ ٹورنامنٹ 13 اکتوبر 2026 سے 30 اپریل 2027 تک جاری رہے گا۔
فیڈریشن کے مطابق 2026-27 کے ایڈیشن کے لیے ٹورنامنٹ میں شریک کلبوں کی تعداد 8 سے بڑھا کر 12 کر دی گئی ہے۔
درجہ بندی کی بنیاد پر مختص کردہ نظام کے تحت متحدہ عرب امارات فٹبال ایسوسی ایشن کو سعودی عرب، قطر اور عراق کی فٹبال ایسوسی ایشنز کے ساتھ پہلے درجے میں رکھا گیا ہے، جہاں ہر ایسوسی ایشن کو مقابلے میں دو، دو نشستیں دی گئی ہیں۔
دوسرے درجے میں عمان، بحرین، کویت اور یمن کی فٹبال ایسوسی ایشنز شامل ہیں، جن میں سے ہر ایک کو ایک نشست دی گئی ہے۔
فیڈریشن نے اپنی رکن فٹبال ایسوسی ایشنز سے کہا ہے کہ وہ مقابلے میں اپنے نمائندہ کلبوں کے نام نامزد کریں۔
بیان کے مطابق نامزد کیے جانے والے کلب اپنی مقامی لیگوں میں اعلیٰ درجہ بندی رکھنے والی ٹیموں میں شامل ہونے چاہییں، تاہم اسی سیزن میں ایشین فٹبال کنفیڈریشن (اے ایف سی) کے مقابلوں میں شریک کلب اس شرط سے مستثنیٰ ہوں گے۔