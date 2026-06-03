شیخ عبداللہ بن زاید اور پرتگال کے وزیر خارجہ کے درمیان علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال

ابوظہبی، 3 جون، 2026 (وام) -- نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے پرتگال کے وزیر خارجہ پاؤلو رانگل کے ساتھ ٹیلیفون پر گفتگو کے دوران خطے کی تازہ صورتحال اور متحدہ عرب امارات میں شہری مقامات اور تنصیبات کو میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنانے والے ایران کے بلااشتعال دہشت گردانہ حملوں کے اثرات پر تبادلہ خیال کیا۔
دونوں وزرائے خارجہ نے ان دہشت گردانہ حملوں کے بین الاقوامی بحری جہاز رانی، توانائی کی فراہمی اور عالمی معیشت پر مرتب ہونے والے سنگین اثرات کا جائزہ لیا۔
گفتگو کے دوران خطے میں سلامتی اور پائیدار امن کے فروغ کے لیے بین الاقوامی کوششوں کو مزید مؤثر بنانے کے طریقوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔
شیخ عبداللہ بن زاید اور پاؤلو رانگل نے متحدہ عرب امارات اور پرتگال کے درمیان دوستانہ تعلقات کا جائزہ لیا اور دونوں ممالک میں ترقیاتی اہداف کے حصول کے لیے مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے امکانات پر بھی گفتگو کی۔