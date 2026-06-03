شیخ عبداللہ بن زاید اور بحرین کے وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ، ایرانی حملوں کی شدید مذمت

ابوظہبی، 3 جون، 2026 (وام) -- نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے مملکت بحرین کے وزیر خارجہ ڈاکٹر عبداللطیف بن راشد الزیانی سے ٹیلیفون پر گفتگو کی۔
گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے خطے کی تازہ صورتحال کا جائزہ لیا اور مملکت بحرین کو میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنانے والے ایرانی دہشت گردانہ حملوں کی شدید مذمت کی۔
عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید نے برادر مملکت بحرین کے ساتھ متحدہ عرب امارات کی مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اس کی سلامتی، استحکام اور اپنے شہریوں و مقیم افراد کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے تمام اقدامات کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔
انہوں نے زور دے کر کہا کہ مملکت بحرین کی سلامتی، متحدہ عرب امارات اور خلیجی عرب ممالک کی سلامتی کا لازمی اور ناقابلِ تقسیم حصہ ہے۔