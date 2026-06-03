متحدہ عرب امارات میں ایبولا کا کوئی کیس نہیں، صحت کے شعبے میں تیاریوں کی اعلیٰ سطح برقرار: وزارت صحت

دبئی، 3 جون، 2026 (وام) -- وزارت صحت اور روک تھام نے تصدیق کی ہے کہ متحدہ عرب امارات میں ایبولا وائرس کا کوئی کیس موجود نہیں ہے اور ملک میں صحت کے شعبے کی تیاریوں اور نگرانی کا نظام اعلیٰ ترین سطح پر برقرار ہے۔ متعلقہ حکام عالمی صحت کی صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں اور صحت عامہ کے تحفظ کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔
وزارت نے وضاحت کی کہ متحدہ عرب امارات کے متعلقہ ادارے عالمی ادارۂ صحت (ڈبلیو ایچ او) اور دیگر بین الاقوامی صحت حکام کے ساتھ قریبی رابطے میں ہیں۔ یہ رابطہ ایک ایسے مسافر کے حوالے سے ہے جس نے متحدہ عرب امارات کا دورہ کیا تھا اور بعد ازاں ملک سے روانگی کے چند روز بعد یوگنڈا پہنچنے پر اس میں ایبولا وائرس کی تصدیق ہوئی۔
وزارت نے مزید بتایا کہ مذکورہ شخص نے متحدہ عرب امارات میں قیام کے دوران کسی بھی طبی مرکز سے رجوع نہیں کیا تھا۔
وزارت کے مطابق متحدہ عرب امارات کے قائم شدہ صحت عامہ کے نگرانی اور تیاری کے نظام کے تحت متعلقہ اداروں نے پہلے ہی ضروری احتیاطی اور حفاظتی اقدامات نافذ کر دیے تھے، جن میں خطرات کا جائزہ، رابطوں کا سراغ لگانا اور قومی طریقہ کار اور بین الاقوامی معیارات کے مطابق منظور شدہ احتیاطی تدابیر شامل ہیں۔ وزارت نے واضح کیا کہ اب تک ملک میں ایبولا کا کوئی کیس ریکارڈ نہیں ہوا۔
وزارت نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ متحدہ عرب امارات صحت کے شعبے میں اعلیٰ سطح کی تیاری اور نگرانی برقرار رکھے گا اور بین الاقوامی شراکت داروں اور متعلقہ اداروں کے تعاون سے صورتحال کی مسلسل نگرانی جاری رکھے گا۔
وزارت صحت نے عوام سے اپیل کی کہ وہ افواہوں یا غیر مصدقہ معلومات کو پھیلانے سے گریز کریں اور معلومات کے حصول کے لیے صرف سرکاری ذرائع پر اعتماد کریں۔