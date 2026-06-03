متحدہ عرب امارات کا بحرین کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار، اشتعال انگیز سرگرمیوں میں ملوث 15 افراد کی گرفتاری کے اقدامات کی حمایت

ابوظہبی، 3 جون، 2026 (وام) -- نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے مملکت بحرین کے ساتھ متحدہ عرب امارات کی مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے بحرینی سکیورٹی اداروں کی جانب سے 15 افراد کی گرفتاری کے اقدامات کی حمایت کی ہے، جو اسلامی انقلابی گارڈ کور (آئی آر جی سی) سے وابستہ عناصر کی جانب سے جاری کردہ اشتعال انگیز ہدایات پر عمل کر رہے تھے۔
شیخ عبداللہ بن زاید نے کہا کہ گرفتار افراد غیر قانونی عناصر کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے خفیہ سیل قائم کرنے اور بحرینی معاشرے میں انتشار پیدا کرنے اور سماجی ہم آہنگی کو نقصان پہنچانے والی سرگرمیوں میں ملوث تھے۔
انہوں نے بحرین کی سلامتی، خودمختاری اور معاشرتی استحکام کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے تمام اقدامات کے لیے متحدہ عرب امارات کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ شیخ عبداللہ نے آئی آر جی سی سے منسلک اس نیٹ ورک کا سراغ لگانے اور اس کے ارکان کے خلاف ضروری قانونی کارروائی کرنے پر بحرینی سکیورٹی اداروں کی پیشہ ورانہ صلاحیت اور مستعدی کو بھی سراہا۔
انہوں نے دہشت گردی کی تمام شکلوں اور بیرونی ایجنڈوں سے وابستہ تنظیموں کو متحدہ عرب امارات کی جانب سے مکمل طور پر مسترد کرنے کے موقف کا اعادہ کرتے ہوئے اس نوعیت کے خطرات سے نمٹنے کے لیے علاقائی اور بین الاقوامی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔
شیخ عبداللہ بن زاید نے کہا کہ مملکت بحرین کی سلامتی، متحدہ عرب امارات اور خلیجی عرب ممالک کی سلامتی کا لازمی حصہ ہے۔ انہوں نے بحرین کی سلامتی، استحکام اور قومی کامیابیوں کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے تمام اقدامات کی مکمل حمایت کا بھی اعادہ کیا۔