وفاقی قومی کونسل کی دفاع، داخلہ و خارجہ امور کمیٹی کے چیئرمین کی جرمن وزیر مملکت سے ملاقات

ابوظہبی، 4 جون، 2026 (وام) -- وفاقی قومی کونسل (ایف این سی) کی دفاع، داخلہ اور خارجہ امور کمیٹی کے چیئرمین ڈاکٹر علی راشد النعیمی نے آج ابوظہبی میں جرمنی کی وفاقی وزارت خارجہ کی وزیر مملکت سیراپ گولر سے ملاقات کی۔
ملاقات میں وفاقی قومی کونسل کے متعدد ارکان بھی شریک تھے۔
دونوں فریقوں نے متحدہ عرب امارات اور وفاقی جمہوریہ جرمنی کے درمیان اسٹریٹجک اور تاریخی تعلقات کی مضبوطی کا اعادہ کیا، جنہیں دونوں ممالک کی قیادت اور حکومتوں کی مکمل حمایت حاصل ہے۔
ملاقات کے دوران مختلف شعبوں میں دوطرفہ تعاون میں مسلسل پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا گیا اور اس بات پر زور دیا گیا کہ یہ تعاون دونوں ممالک کے مشترکہ مفادات کے حصول اور باہمی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔
فریقین نے سیاسی، اقتصادی، تجارتی، سرمایہ کاری اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں کامیاب شراکت داریوں کو مزید وسعت دینے اور دوطرفہ تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جانے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ انہوں نے دونوں ممالک کی عوام کی ترقی اور خوشحالی کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے باہمی دلچسپی کے امور میں تعاون اور رابطوں کو مزید مستحکم بنانے کی ضرورت پر اتفاق کیا۔
ملاقات میں متعدد علاقائی اور بین الاقوامی امور اور تازہ پیش رفت کا جائزہ لیا گیا، خصوصاً آبنائے ہرمز میں سلامتی اور جہاز رانی کی آزادی کو درپیش خطرات، نیز متحدہ عرب امارات، خلیجی ممالک اور اردن پر ایران کے حملوں اور ان کے علاقائی امن و استحکام پر منفی اثرات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
گفتگو میں ان پیش رفتوں کے عالمی معیشت پر اثرات اور علاقائی و بین الاقوامی امن و سلامتی کو درپیش خطرات کا بھی جائزہ لیا گیا۔
ڈاکٹر علی راشد النعیمی نے موجودہ چیلنجز سے نمٹنے اور سلامتی و استحکام کے فروغ کے لیے بین الاقوامی کوششوں کی حمایت میں ممالک کے درمیان رابطوں اور تعاون کو مزید مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے مشترکہ مفادات کا تحفظ اور علاقائی و عالمی امن کو فروغ دینے میں مدد ملے گی۔
سیراپ گولر نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ جرمنی کی مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے ملک کی سرزمین اور اہم تنصیبات کو نشانہ بنانے والے ایرانی حملوں کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ اس نوعیت کی کارروائیاں علاقائی اور عالمی سطح پر امن و استحکام کے لیے خطرہ ہیں۔
انہوں نے مختلف شعبوں میں متحدہ عرب امارات کے ساتھ تعاون اور شراکت داری کو مزید فروغ دینے کے لیے جرمنی کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ اس سے دونوں دوست ممالک کے مشترکہ مفادات کو تقویت ملے گی اور سلامتی، استحکام اور پائیدار ترقی کے اہداف کے حصول میں مدد ملے گی۔