شیخ حمدان بن زاید کا عالمی یومِ ماحولیات پر پائیداری اور ماحولیاتی تحفظ کے عزم کا اعادہ

ابوظہبی، 4 جون، 2026 (وام) -- الظفرہ ریجن میں حکمران کے نمائندے اور ماحولیات ایجنسی ابوظہبی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین عزت مآب شیخ حمدان بن زاید النہیان نے کہا ہے کہ رواں سال "قدرت سے تحریک، ماحول کے لیے، ہمارے مستقبل کے لیے" کے عنوان سے منایا جانے والا عالمی یومِ ماحولیات موسمیاتی مسائل کے حل کو تیز کرنے اور قدرتی وسائل کے تحفظ و معیارِ زندگی میں بہتری کے لیے عالمی شراکت داریوں کو مضبوط بنانے کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کی قیادت میں متحدہ عرب امارات ایک ایسے ترقیاتی ماڈل کو فروغ دے رہا ہے جس میں پائیداری اور موسمیاتی اقدامات کو مستقبل کی منصوبہ بندی کا بنیادی جزو بنایا گیا ہے۔ یہ پیش رفت جدت، ٹیکنالوجی میں مسلسل سرمایہ کاری اور ایسے پائیدار حلوں کی بدولت ممکن ہو رہی ہے جو معاشروں اور معیشتوں کو موسمیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مزید تیار بناتے ہیں۔
شیخ حمدان بن زاید نے کہا کہ بانیٔ اتحاد مرحوم شیخ زاید بن سلطان النہیان کے وژن نے ایک ایسا طرزِ فکر متعارف کرایا جس میں فطرت کے تحفظ اور ماحول کے احترام کو متحدہ عرب امارات کی ترقی کے سفر کا لازمی حصہ بنایا گیا۔ آج ملک اسی ورثے کو آگے بڑھاتے ہوئے اہم منصوبوں اور اقدامات کے ذریعے قدرتی وسائل کی پائیداری کو فروغ دے رہا ہے اور انہیں آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ بنا رہا ہے۔
انہوں نے نشاندہی کی کہ موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے اداروں، معاشروں اور افراد کی مشترکہ کوششیں ناگزیر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سائنسی تحقیق کو فروغ دینا، ماحولیاتی شعور بیدار کرنا اور نئی نسل کو ماحول دوست اور ذمہ دارانہ طرزِ عمل اپنانے کے لیے بااختیار بنانا بھی ضروری ہے۔
اس موقع پر شیخ حمدان بن زاید نے حیاتیاتی تنوع کے تحفظ اور خشکی و سمندری ماحولیاتی نظاموں کے تحفظ کے لیے جدید پروگراموں اور اقدامات کو مزید فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا، تاکہ موسمیاتی اقدامات میں ابوظبی کی قیادت مزید مضبوط ہو اور آنے والی نسلوں کے لیے زیادہ خوشحال مستقبل کی بنیاد رکھی جا سکے۔