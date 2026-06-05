جمہوریہ کانگو میں ایبولا کے کیسز کی تعداد 381 ہو گئی

کنشاسا، 5 جون، 2026 (وام) -- جمہوریہ کانگو (ڈی آر سی) میں ایبولا وائرس کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد بڑھ کر 381 ہو گئی ہے۔ یہ بات جمعرات کو جاری کیے گئے سرکاری اعداد و شمار میں بتائی گئی۔
کانگو کے حکام کے مطابق صوبہ ایتوری بدستور وبا کا مرکز ہے، جہاں ملک بھر میں رپورٹ ہونے والے 90 فیصد سے زائد کیسز سامنے آئے ہیں۔
اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ وہ مقامی حکام اور شراکت دار اداروں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے تاکہ درپیش چیلنجز سے نمٹا جا سکے اور ایبولا کے پھیلاؤ کو جلد از جلد قابو میں لانے کی کوششوں کی حمایت کی جا سکے۔