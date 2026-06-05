امریکا۔ایران مذاکرات کی امید پر تیل کی قیمتیں مستحکم، ہفتہ وار بنیاد پر پھر بھی نمایاں اضافہ

نیویارک، 5 جون، 2026 (وام) -- خام تیل کی قیمتیں جمعہ کے روز مستحکم رہیں، ایک روز قبل رواں ہفتے کی پہلی کمی کے بعد منڈیوں میں یہ امید پیدا ہوئی کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے نتیجے میں آبنائے ہرمز کے ذریعے توانائی کی ترسیل دوبارہ معمول پر آ سکتی ہے۔
امریکی خام تیل (ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ) کی قیمت 93 امریکی ڈالر فی بیرل سے نیچے رہی، جبکہ جمعرات کے روز اس میں 3 فیصد سے زائد کمی ریکارڈ کی گئی تھی۔ دوسری جانب برینٹ خام تیل تقریباً 95 امریکی ڈالر فی بیرل کے قریب بند ہوا۔
اگرچہ حالیہ سیشن میں قیمتوں میں کمی دیکھی گئی، تاہم امریکی خام تیل کا معیارِ قیمت (WTI) ہفتہ وار بنیاد پر اب بھی 6 فیصد سے زائد اضافے پر برقرار ہے۔