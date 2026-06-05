سونے اور دیگر قیمتی دھاتوں کی قیمتوں میں کمی، ہفتہ وار خسارے کا امکان

عالمی دارالحکومتوں، 5 جون، 2026 (وام) -- بڑھتی ہوئی مہنگائی اور شرح سود میں اضافے کے خدشات کے باعث جمعہ کے روز سونے کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی، جبکہ قیمتی دھاتیں ہفتہ وار بنیادوں پر خسارے کی جانب بڑھتی دکھائی دے رہی ہیں۔
گرین وچ معیاری وقت کے مطابق 0402 بجے اسپاٹ گولڈ کی قیمت 0.7 فیصد کمی کے ساتھ 4,442.94 امریکی ڈالر فی اونس پر آ گئی۔ رواں ہفتے کے دوران سونے کی قیمت میں اب تک تقریباً 2 فیصد کمی ریکارڈ کی جا چکی ہے۔
اگست میں ترسیل کے لیے امریکی سونے کے فیوچر معاہدوں کی قیمت بھی 0.8 فیصد کمی کے بعد 4,469.10 امریکی ڈالر فی اونس ریکارڈ کی گئی۔
دیگر قیمتی دھاتوں میں اسپاٹ چاندی کی قیمت 1.6 فیصد کمی کے ساتھ 72.66 امریکی ڈالر فی اونس تک گر گئی، جبکہ پلاٹینم 1.1 فیصد کمی کے بعد 1,879.42 امریکی ڈالر فی اونس پر آ گیا۔
پیلاڈیم کی قیمت بھی 1.6 فیصد کم ہو کر 1,299.23 امریکی ڈالر فی اونس ریکارڈ کی گئی۔ مارکیٹ تجزیہ کاروں کے مطابق تمام اہم قیمتی دھاتیں ہفتہ وار بنیادوں پر خسارے کی جانب گامزن ہیں۔