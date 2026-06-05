گزشتہ پانچ برسوں میں دبئی میں جنوبی افریقی سرمایہ کاری ایک ارب درہم سے تجاوز کر گئی

جوہانسبرگ، 5 جون، 2026 (وام) -- دبئی چیمبرز کے ایک سینئر عہدیدار کے مطابق گزشتہ پانچ برسوں کے دوران دبئی میں جنوبی افریقہ کی سرمایہ کاری ایک ارب درہم (294 ملین امریکی ڈالر) سے تجاوز کر گئی، جو دونوں منڈیوں کے درمیان بڑھتے ہوئے اقتصادی تعلقات کی عکاسی کرتی ہے۔
جوہانسبرگ میں دبئی۔جنوبی افریقہ بزنس فورم کے موقع پر امارات نیوز ایجنسی (وام) سے گفتگو کرتے ہوئے دبئی چیمبرز کے بین الاقوامی تعلقات کے ایگزیکٹو نائب صدر سالم الشمسی نے بتایا کہ یہ سرمایہ کاری انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی، دواسازی، خوراک کی صنعت اور دیگر امید افزا اقتصادی شعبوں میں کی گئی۔
انہوں نے کہا کہ دبئی چیمبرز مقامی کمپنیوں کو عالمی منڈیوں، خصوصاً افریقی ممالک، تک رسائی حاصل کرنے میں معاونت فراہم کر رہا ہے، جہاں تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ کے وسیع مواقع موجود ہیں۔
یہ فورم "نیو ہورائزنز" اقدام کے تحت 2023 سے افریقی منڈیوں کے لیے دبئی چیمبرز کے 13ویں تجارتی مشن کا حصہ تھا۔ اس اقدام کا مقصد کاروباری اداروں کو نئے مواقع تلاش کرنے اور طویل المدتی شراکت داریاں قائم کرنے میں مدد فراہم کرنا ہے۔
فورم میں دبئی میں قائم 24 کمپنیوں کے وفد نے شرکت کی، جنہوں نے جنوبی افریقہ میں سرمایہ کاری اور تجارت کے مواقع کا جائزہ لیا اور مقامی کاروباری اداروں کے ساتھ تعاون بڑھانے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا۔
سالم الشمسی نے بتایا کہ جنوبی افریقہ میں دبئی چیمبرز کا نمائندہ دفتر وہاں کی مارکیٹ میں داخل ہونے والی کمپنیوں کی معاونت اور مقامی کاروباری برادری کے ساتھ روابط استوار کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔
انہوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ اعلیٰ معیار کی سرمایہ کاری کو فروغ دینے اور اقتصادی تعاون کو مزید گہرا کرنے کی جاری کوششوں کے نتیجے میں آئندہ برسوں میں دبئی اور جنوبی افریقہ کے درمیان سرمایہ کاری کے بہاؤ میں مزید اضافہ ہوگا۔