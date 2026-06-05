ایبولا وائرس کے پیش نظر یو اے ای کا کانگو، یوگنڈا اور جنوبی سوڈان سے آنے والوں کے لیے اضافی احتیاطی اقدامات کا اعلان

ابوظہبی، 5 جون، 2026 (وام) -- نیشنل ایمرجنسی، کرائسز اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی (این سی ای ایم اے) اور وفاقی اتھارٹی برائے شناخت، شہریت، کسٹمز اور پورٹ سکیورٹی (آئی سی پی) نے جمہوریہ کانگو، جمہوریہ یوگنڈا اور جمہوریہ جنوبی سوڈان سے آنے والے مسافروں کے لیے اضافی احتیاطی اقدامات کا اعلان کیا ہے۔
دونوں اداروں کے مطابق یہ اقدامات ایبولا وائرس سے متعلق پیش رفت کے تناظر میں قومی تیاریوں کو مزید مضبوط بنانے اور احتیاطی حکمت عملی کے تحت کیے جا رہے ہیں۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ مذکورہ تینوں ممالک کے شہریوں کے لیے تمام نئی ویزا درخواستوں، بشمول وزٹ ویزا، کا اجرا ہفتہ 6 جون 2026 کو دوپہر ایک بجے سے معطل کر دیا جائے گا۔ اس فیصلے میں ضرورت کے مطابق توسیع کی جا سکتی ہے، تاہم متحدہ عرب امارات اور ان ممالک کے درمیان کارگو پروازوں کا سلسلہ معمول کے مطابق جاری رہے گا۔
حکام نے مزید بتایا کہ ان ممالک سے آنے والے مسافروں کو متحدہ عرب امارات میں داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس فیصلے کا اطلاق ان مسافروں پر بھی ہوگا جو ایک یا ایک سے زائد ممالک کے ذریعے ٹرانزٹ سفر کرتے ہوئے یو اے ای پہنچیں، اور یہ کہ وہ متحدہ عرب امارات آمد سے قبل مذکورہ ممالک سے باہر 21 دن سے زیادہ عرصہ گزار چکے ہوں۔ البتہ ٹرانزٹ پروازوں کی سرگرمیاں ان اقدامات سے متاثر نہیں ہوں گی۔
این سی ای ایم اے اور آئی سی پی نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ مقامی اور بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ مل کر ایبولا وائرس سے متعلق صورتحال کی مسلسل نگرانی جاری رکھیں گے۔ دونوں ادارے دیگر ممالک پر اس کے ممکنہ اثرات کا بھی جائزہ لیتے رہیں گے اور خطرات کے تجزیے اور منظور شدہ صحت کے معیارات کے مطابق ضروری اقدامات بروئے کار لائیں گے۔