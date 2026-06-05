شیخ عبداللہ بن زاید اور جنوبی افریقہ کے وزیر بین الاقوامی تعلقات کے درمیان خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال

ابوظہبی، 5 جون، 2026 (وام) -- نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان کو جمہوریہ جنوبی افریقہ کے وزیر برائے بین الاقوامی تعلقات و تعاون رونالڈ لامولا کا ٹیلیفون موصول ہوا۔
گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے خطے کی مجموعی صورتحال، علاقائی پیش رفت اور متحدہ عرب امارات میں شہری مقامات اور تنصیبات کو میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنانے والے ایران کے بلااشتعال دہشت گردانہ حملوں کے اثرات کا جائزہ لیا۔
دونوں وزراء نے ان دہشت گردانہ حملوں کے بین الاقوامی بحری سلامتی، توانائی کی فراہمی اور عالمی معیشت پر مرتب ہونے والے سنگین اثرات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔
شیخ عبداللہ بن زاید اور رونالڈ لامولا نے خطے میں استحکام، ترقی اور پائیدار امن کے قیام کے لیے علاقائی اور بین الاقوامی کوششوں کو مزید مؤثر بنانے کے طریقوں پر بھی گفتگو کی۔
گفتگو کے دوران صومالیہ، سوڈان، جنوبی سوڈان اور جمہوریہ کانگو کی تازہ صورتحال اور مجموعی حالات کا بھی جائزہ لیا گیا۔
دونوں رہنماؤں نے متحدہ عرب امارات اور جنوبی افریقہ کے درمیان دوطرفہ تعلقات اور اقتصادی، تجارتی اور سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کے امکانات پر بھی تبادلہ خیال کیا، اور باہمی مفادات کے حصول اور دونوں ممالک کے عوام کی خوشحالی و فلاح کے لیے ان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر غور کیا۔