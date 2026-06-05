متحدہ عرب امارات کی ثالثی سے روس اور یوکرین کے درمیان 370 قیدیوں کا تبادلہ

ابوظہبی، 5 جون، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات نے روسی فیڈریشن اور یوکرین کے درمیان نئی ثالثی کوششوں کی کامیابی کا اعلان کیا ہے، جس کے نتیجے میں دونوں ممالک نے 185، 185 قیدیوں کو رہا کیا۔ اس تبادلے کے بعد یو اے ای کی ثالثی سے دونوں ممالک کے درمیان رہا کیے جانے والے قیدیوں کی مجموعی تعداد 7,471 ہو گئی ہے۔
وزارت خارجہ نے اس پیش رفت پر روس اور یوکرین کی جانب سے متحدہ عرب امارات کی ثالثی کوششوں کے ساتھ تعاون کو سراہتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک نے ایک قابلِ اعتماد بین الاقوامی ثالث کے طور پر یو اے ای کے کردار اور بحران کے حل کے لیے اس کی مسلسل کوششوں کی قدر کی ہے۔
وزارت نے کہا کہ یہ کامیاب ثالثی، جو اب تک کی 24ویں ثالثی ہے، متحدہ عرب امارات، روسی فیڈریشن اور یوکرین کے درمیان ممتاز تعلقات کی عکاسی کرتی ہے۔
وزارت خارجہ نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ متحدہ عرب امارات یوکرین بحران کے پُرامن حل کے لیے تمام کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا اور اس بحران کے انسانی اثرات، خصوصاً پناہ گزینوں اور قیدیوں کو درپیش مشکلات، کم کرنے کے لیے اپنی انسانی اور سفارتی کاوشیں برقرار رکھے گا۔