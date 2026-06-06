متحدہ عرب امارات کی بحرین پر ایرانی میزائل اور ڈرون حملوں کی شدید مذمت

ابوظہبی، 6 جون، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات نے مملکت بحرین کو نشانہ بنانے والے ایران کے دہشت گردانہ بیلسٹک میزائل اور ڈرون حملوں کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔
وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ دہشت گردانہ حملے مملکت بحرین کی خودمختاری کی کھلی خلاف ورزی ہیں اور اس کی سلامتی و استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔
وزارت نے مملکت بحرین کے ساتھ متحدہ عرب امارات کی مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اس کی سلامتی اور استحکام کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے تمام اقدامات کی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا۔