آپریشن 'الفارس الشهم 3' کے تحت متحدہ عرب امارات کے 740 ٹن امدادی سامان پر مشتمل چار قافلے غزہ پہنچ گئے

العریش، 7 جون، 2026 (وام) -- آپریشن 'الفارس الشهم 3' کے تحت متحدہ عرب امارات کے چار انسانی امدادی قافلے، جن میں 60 ٹرکوں کے ذریعے 740 ٹن غذائی امداد شامل تھی، رواں ہفتے غزہ کی پٹی میں داخل ہو گئے۔ اس امداد کا مقصد فلسطینی عوام کی مدد کرنا اور موجودہ مشکل انسانی حالات میں ان کی ضروریات پوری کرنا ہے۔
العریش میں موجود متحدہ عرب امارات کی انسانی امدادی ٹیم نے امدادی قافلوں کی تیاری اور لوڈنگ متحدہ عرب امارات کے انسانی امدادی لاجسٹک مرکز کے ذریعے مکمل کی۔ یہ عمل ایک منظم طریقہ کار کے تحت انجام دیا گیا تاکہ امدادی سامان کی درجہ بندی، تیاری اور ترسیل غزہ کے اندر زمینی ضروریات کے مطابق یقینی بنائی جا سکے۔
یہ قافلے فلسطینی عوام کی معاونت اور ان کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے متحدہ عرب امارات کی مسلسل انسانی امدادی کوششوں کا حصہ ہیں، جن کے تحت امدادی اور غذائی سامان کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے۔
آپریشن 'الفارس الشهم 3' فلسطینی عوام کی مشکلات کم کرنے کے لیے اپنی انسانی خدمت کی مہم جاری رکھے ہوئے ہے، جس کے تحت مختلف اقسام کی انسانی اور امدادی معاونت فراہم کی جا رہی ہے۔ یہ اقدام انسانی ہمدردی اور امدادی یکجہتی کے حوالے سے متحدہ عرب امارات کی دیرینہ پالیسی اور عزم کی عکاسی کرتا ہے۔