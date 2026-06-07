متحدہ عرب امارات کی جنوبی لبنان میں لبنانی فوج کی گاڑی کو نشانہ بنانے کی مذمت

ابوظہبی، 7 جون، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات نے جنوبی لبنان میں لبنانی مسلح افواج کی ایک گاڑی کو اسرائیل کی جانب سے نشانہ بنانے کی شدید مذمت اور سخت الفاظ میں مخالفت کی ہے۔ اس حملے کے نتیجے میں متعدد فوجی اہلکار جاں بحق ہوئے۔
وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ متحدہ عرب امارات لبنان کی خودمختاری، سلامتی اور استحکام کو نقصان پہنچانے یا اس کے قانونی و ریاستی اداروں کو نشانہ بنانے والی ہر قسم کی کارروائی کو مکمل طور پر مسترد کرتا ہے۔
وزارت نے اس نازک مرحلے پر لبنان کی حکومت اور عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی اور حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے لبنان کی وحدت، خودمختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے متحدہ عرب امارات کے غیر متزلزل عزم کا اظہار کیا۔
وزارت خارجہ نے حملے میں جاں بحق ہونے والے فوجی اہلکاروں کے اہل خانہ، لبنان کی حکومت اور عوام سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے متاثرہ خاندانوں کے ساتھ یکجہتی کا بھی اظہار کیا۔