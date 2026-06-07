صدر شیخ محمد بن زاید کا حمد علی الکعبی کو وفاقی اتھارٹی برائے جوہری ضابطہ کاری کا ڈائریکٹر جنرل مقرر کرنے کا حکم

ابوظہبی، 7 جون، 2026 (وام) -- صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے ایک وفاقی حکم نامہ جاری کرتے ہوئے حمد علی محمد الکعبی کو وفاقی اتھارٹی برائے جوہری ضابطہ کاری (ایف اے این آر) کا ڈائریکٹر جنرل مقرر کیا ہے۔ انہیں وزارت کے انڈر سیکریٹری کے مساوی درجہ دیا گیا ہے۔
حمد علی الکعبی اس سے قبل کئی اہم قیادت کے عہدوں پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔ وہ 2008 سے بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی (آئی اے ای اے) میں متحدہ عرب امارات کے مستقل نمائندے کے طور پر فرائض سرانجام دیتے رہے ہیں۔
انہوں نے متعدد بین الاقوامی اداروں میں متحدہ عرب امارات کی نمائندگی بھی کی، جبکہ جمہوریہ آسٹریا، جمہوریہ سلوواکیہ اور جمہوریہ سلووینیا میں متحدہ عرب امارات کے سفیر کے طور پر بھی خدمات انجام دے چکے ہیں۔