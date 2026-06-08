آپریشن 'الفارس الشهم 3' کے تحت غزہ کے لیے 3 کروڑ 67 لاکھ درہم کی نئی انسانی امداد مختص

ابوظہبی، 8 جون، 2026 (وام) -- الظفرہ ریجن میں حکمران کے نمائندے اور امارات ہلال احمر (ای آر سی) کے چیئرمین عزت مآب شیخ حمدان بن زاید النہیان کی ہدایات پر غزہ کی پٹی میں انسانی صورتحال کی معاونت کے لیے 3 کروڑ 67 لاکھ درہم مالیت کی نئی امداد مختص کی گئی ہے۔
یہ امداد صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کی ہدایات کے تحت شروع کیے گئے آپریشن 'الفارس الشهم 3' کا حصہ ہے، جس کا مقصد متاثرہ افراد کی مشکلات میں کمی لانا اور غزہ میں انسانی امدادی کارروائیوں کو مزید مؤثر بنانا ہے۔
امدادی پیکیج میں ایک لاکھ 60 ہزار سے زائد غذائی پیکجز اور 40 ہزار سے زیادہ طبی و صحت سے متعلق کٹس شامل ہیں، جن کا مقصد متاثرہ خاندانوں کی غذائی، طبی اور انسانی ضروریات پوری کرنا ہے۔
یہ امداد صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کے انسانی ہمدردی پر مبنی وژن اور انسانی بحرانوں سے نمٹنے کے لیے متحدہ عرب امارات کے مسلسل عزم کی عکاسی کرتی ہے۔ اس اقدام سے متاثرہ آبادی کو فوری امداد فراہم کرنے اور عالمی انسانی خدمات میں یو اے ای کے فعال کردار کو مزید مضبوط بنانے میں مدد ملے گی۔
یہ اقدام فلسطینی عوام کی معاونت اور ان تک فوری امدادی سامان پہنچانے کے حوالے سے متحدہ عرب امارات کی دیرینہ انسانی ہمدردی کی پالیسی اور عزم کی بھی عکاسی کرتا ہے، جبکہ مختلف شعبوں میں انسانی امدادی سرگرمیوں کو تقویت دیتا ہے۔
شیخ حمدان بن زاید النہیان کی ہدایات اس بات کا اظہار ہیں کہ متحدہ عرب امارات متاثرہ افراد کی مشکلات کم کرنے، انہیں بنیادی ضروریات فراہم کرنے اور ان کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے اپنی امدادی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔
امارات ہلال احمر نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ آپریشن "الفارس الشهم 3" کے تحت خوراک، صحت، رہائش اور سماجی معاونت کے شعبوں میں اپنے ہدفی پروگرام جاری رکھے گا۔ یہ پروگرام متعلقہ اداروں اور انسانی امدادی شراکت داروں کے تعاون سے نافذ کیے جا رہے ہیں۔
امارات ہلال احمر غزہ کی پٹی میں متاثرہ افراد کی مدد کے لیے امدادی اور ترقیاتی پروگراموں پر عمل درآمد جاری رکھے ہوئے ہے، جو اس کے انسانی مشن اور ضرورت مندوں کی مدد کے عزم کے ساتھ ساتھ انسانی یکجہتی اور تعاون کی ان اقدار کی عکاسی کرتے ہیں جنہیں متحدہ عرب امارات فروغ دیتا ہے۔