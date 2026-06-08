دبئی چیمبرز اور جنوبی افریقہ کے اداروں کے درمیان تجارت و سرمایہ کاری کے فروغ پر تبادلہ خیال

دبئی، 8 جون، 2026 (وام) -- دبئی چیمبرز نے جنوبی افریقہ کے شہر جوہانسبرگ اور کیپ ٹاؤن میں منعقدہ اعلیٰ سطحی ملاقاتوں کے دوران سرکاری اور نجی شعبے کے اہم شراکت داروں کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری کے تعاون کو مزید فروغ دینے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا۔
ان ملاقاتوں کا مقصد دبئی اور جنوبی افریقہ کی کاروباری برادریوں کے درمیان اقتصادی شراکت داری کو مضبوط بنانا اور تعاون کے نئے مواقع پیدا کرنا تھا۔
دبئی چیمبرز کے بین الاقوامی تعلقات کے ایگزیکٹو نائب صدر سالم الشمسی کی قیادت میں ایک وفد نے جنوبی افریقی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری (ساکی) کے صدر ایڈووکیٹ متھو زولو کی موجودگی میں چیمبر کے عہدیداروں سے ملاقات کی۔ وفد نے جنوبی افریقہ کے محکمہ تجارت، صنعت و مسابقت اور جوہانسبرگ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے نمائندوں سے بھی ملاقاتیں کیں۔
ملاقاتوں کے دوران نجی شعبے کے درمیان تعاون کو فروغ دینے، چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں (ایس ایم ایز) کی معاونت اور جنوبی افریقی کمپنیوں کے لیے دبئی کو عالمی تجارتی اور کاروباری مرکز کے طور پر استعمال کرتے ہوئے اپنے کاروبار کو وسعت دینے کے امکانات پر غور کیا گیا۔
دبئی چیمبرز نے ویسگرو کی جانب سے منعقدہ ایک کاروباری نیٹ ورکنگ تقریب میں بھی شرکت کی۔ ویسگرو کیپ ٹاؤن اور ویسٹرن کیپ میں سیاحت، تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ کا سرکاری ادارہ ہے۔ اس کے علاوہ جوہانسبرگ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے زیر اہتمام ایک علیحدہ نیٹ ورکنگ تقریب میں بھی شرکت کی گئی۔
یہ ملاقاتیں دبئی چیمبر آف کامرس کی جانب سے جنوبی افریقہ کے لیے منعقد کیے گئے تجارتی مشن کے موقع پر ہوئیں۔ یہ مشن دبئی میں کام کرنے والی کمپنیوں کو جنوبی افریقی مارکیٹ میں توسیع کے مواقع فراہم کرنے، مقامی شراکت داروں کے ساتھ تعاون بڑھانے اور اہم اقتصادی شعبوں میں ترقی کے نئے امکانات تلاش کرنے کی کوششوں کا حصہ ہے۔