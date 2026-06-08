وزارت خارجہ نے eDAS 2.0 نظام کا آغاز کیا، پرانا ورژن آج سے بند

ابوظہبی، 8 جون، 2026 (وام) -- وزارت خارجہ نے تجارتی انوائسز اور سرٹیفکیٹس آف اوریجن کی تصدیق کے لیے استعمال ہونے والے 'eDAS' نظام کے صارفین سے اپیل کی ہے کہ وہ مکمل طور پر اپ گریڈ شدہ ورژن 'eDAS 2.0' پر منتقل ہو جائیں، کیونکہ سابقہ نظام 'eDAS '1.0 کو 8 جون 2026 سے باضابطہ طور پر بند کر دیا گیا ہے۔
وزارت کے مطابق 'eDAS 1.0' کی بندش اور 'eDAS 2.0' کے مکمل نفاذ کا مقصد صارفین کے تجربے کو بہتر بنانا اور وزارت کے ڈیجیٹل نظام کو مزید مؤثر بنانا ہے، جو ڈیجیٹل تبدیلی کے اہداف کے حصول کی کوششوں کا حصہ ہے۔
وزارت نے وضاحت کی کہ یہ اقدام "زیرو گورنمنٹ بیوروکریسی پروگرام" کے مقاصد سے ہم آہنگ ہے، جس کے تحت طریقہ کار کو آسان بنایا جا رہا ہے، خدمات کی تکمیل کے لیے درکار وقت اور محنت میں کمی لائی جا رہی ہے، جبکہ خدمات تک رسائی کے لیے مطلوب معلومات اور مراحل کی تعداد بھی کم کی جا رہی ہے۔