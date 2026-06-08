متحدہ عرب امارات کا سوڈان سے متعلق مشترکہ بیان کا خیرمقدم، سیاسی حل کی حمایت کا اعادہ

ابوظہبی، 8 جون، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات نے سوڈان سے متعلق جاری کیے گئے مشترکہ بیان کا خیرمقدم کرتے ہوئے اس بات کو سراہا ہے کہ اس میں برادر سوڈانی عوام کی امنگوں کے مطابق ملک میں پُرامن، جمہوری اور مستحکم مستقبل کی حمایت کے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا گیا ہے۔
متحدہ عرب امارات نے بین الاقوامی اور علاقائی کوششوں کو سراہتے ہوئے برلن کانفرنس کے نتائج اور جنگ کے خاتمے کے مطالبات کے ساتھ ساتھ جامع اور سویلین قیادت میں سیاسی عمل کے آغاز کی حمایت کا خیرمقدم کیا۔
یو اے ای نے انسانی بنیادوں پر جنگ بندی اور مستقل جنگ بندی کے حصول، انسانی مصائب میں کمی، شہریوں کے تحفظ اور انسانی امداد کی بلا رکاوٹ فراہمی کے لیے کی جانے والی تمام کوششوں کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔
متحدہ عرب امارات نے "کوئنٹیٹ" کی جانب سے جامع سیاسی عمل کے فروغ کے لیے کی جانے والی کوششوں کا بھی خیرمقدم کیا، جن میں 3 سے 5 جون کے دوران ادیس ابابا میں ہونے والے مشاورتی اجلاس شامل ہیں۔ ان اجلاسوں کا مقصد سوڈانی فریقوں کے درمیان جامع قومی مکالمے کے لیے مجوزہ تیاری کمیٹی کے قیام کی راہ ہموار کرنا ہے۔
متحدہ عرب امارات نے اس بات پر زور دیا کہ سیاسی حل کو ترجیح دینا ناگزیر ہے، جبکہ ایک ایسے جامع، آزاد اور سویلین قیادت میں عبوری عمل کی حمایت ضروری ہے جو سوڈانی عوام کی سلامتی، استحکام اور باوقار زندگی کی خواہشات کی حقیقی عکاسی کرے۔