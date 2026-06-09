سونے کی قیمتوں میں استحکام، دو ماہ سے زائد کی کم ترین سطح کے قریب برقرار

عالمی دارالحکومتوں، 9 جون، 2026 (وام) --عالمی منڈی میں منگل کے روز سونے کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا، جبکہ قیمتی دھات گزشتہ کاروباری سیشن میں دو ماہ سے زائد عرصے کی کم ترین سطح تک گر گئی تھی۔
مارکیٹ اعداد و شمار کے مطابق گرین وچ معیاری وقت کے مطابق 0404 بجے اسپاٹ گولڈ کی قیمت 4,333.91 امریکی ڈالر فی اونس پر برقرار رہی۔
اگست میں ترسیل کے لیے امریکی سونے کے فیوچر معاہدے 0.1 فیصد کمی کے ساتھ 4,358.80 امریکی ڈالر فی اونس پر ٹریڈ ہوتے رہے۔
دیگر قیمتی دھاتوں میں اسپاٹ چاندی کی قیمت 0.5 فیصد کمی کے بعد 67.85 امریکی ڈالر فی اونس ریکارڈ کی گئی، جبکہ پلاٹینم 0.1 فیصد تنزلی کے ساتھ 1,752.45 امریکی ڈالر فی اونس پر آ گیا۔
اس کے برعکس پیلاڈیم کی قیمت میں 1 فیصد اضافہ ہوا اور یہ 1,216.42 امریکی ڈالر فی اونس تک پہنچ گئی۔