اتحاد ایئرویز 15 جولائی سے ابوظہبی-کابل سروس میں توسیع کرے گی

ابوظہبی، 9 جون 2026 (وام) -- اتحاد ایئرویز 15 جولائی 2026 سے ابوظہبی اور کابل کے درمیان اپنی پروازوں کی تعداد دگنی کرے گی۔ روٹ کے آغاز کے بعد مسافروں کی بڑھتی ہوئی مانگ کے پیش نظر ایئرلائن نے دونوں سمتوں میں روزانہ ایک اضافی پرواز چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔
کابل کو مارچ 2026 میں اتحاد ایئرویز کے نیٹ ورک میں شامل کیا گیا تھا، جہاں ابتدا میں ہفتے میں چار پروازیں چلائی جاتی تھیں۔ ایئرلائن کے مطابق اس روٹ پر مانگ توقعات سے کہیں زیادہ رہی، جبکہ براہ راست سفر کرنے والے مسافروں اور ابوظہبی کے زاید بین الاقوامی ہوائی اڈے کے ذریعے یورپ اور دیگر مقامات کا سفر کرنے والوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا۔
اس روٹ پر ایئربس اے 320 طیارے استعمال کیے جا رہے ہیں، جن میں 8 بزنس اور 150 اکانومی نشستیں موجود ہیں۔ روزانہ دو پروازوں کی سہولت سے افغانستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان سفر کرنے والے مسافروں کو روانگی کے اوقات کے حوالے سے زیادہ انتخاب میسر ہوگا۔
افغانستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان دیرینہ تعلقات ہیں، جبکہ یو اے ای میں خلیجی خطے کی بڑی افغان برادریوں میں سے ایک آباد ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان کاروباری اور تجارتی روابط رکھنے والے افراد بھی اس توسیع سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔
اس موقع پر اتحاد ایئرویز کے چیف ریونیو اور کمرشل آفیسر آرک ڈی نے کہا کہ کابل روٹ کے آغاز پر مسافروں کا ردعمل غیرمعمولی رہا ہے اور پہلی ہی روز سے مانگ مضبوط رہی۔ انہوں نے کہا کہ پروازوں کی تعداد میں یہ اضافہ مسافروں کی ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ یہ توسیع نیٹ ورک کی ترقی کے لیے اتحاد ایئرویز کی حکمت عملی کا حصہ ہے اور اس سے ابوظہبی کا عالمی فضائی رابطوں کے ایک اہم مرکز کے طور پر کردار مزید مضبوط ہوگا۔