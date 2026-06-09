شیخ محمد بن راشد کی ہدایت پر کانگو میں ایبولا سے نمٹنے کے لیے مزید امدادی سامان روانہ

دبئی، 9 جون 2026 (وام) -- نائب صدر، وزیراعظم اور دبئی کے حکمران عزت مآب شیخ محمد بن راشد المکتوم کی ہدایات پر دبئی ہیومینیٹیرین نے یورپی کمیشن کے محکمہ برائے شہری تحفظ اور انسانی امدادی کارروائیوں (ڈی جی ایکو) کے تعاون سے جمہوریہ کانگو میں ایبولا وائرس کے پھیلاؤ سے نمٹنے کے لیے دوسری امدادی فضائی کھیپ روانہ کی ہے۔ امدادی سامان یوگنڈا کے راستے کانگو پہنچایا گیا۔
دبئی رائل ایئر ونگ کے فراہم کردہ بوئنگ 747 طیارے کے ذریعے اقوام متحدہ کے انسانی امدادی ردعمل ڈپو، عالمی ادارۂ صحت (ڈبلیو ایچ او) اور یونیسیف کی جانب سے تقریباً 60 ٹن طبی اور انسانی امدادی سامان منتقل کیا گیا۔
دبئی ہیومینیٹیرین کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور بورڈ رکن جوسیپے سبا نے کہا کہ ایک ہفتے کے دوران ایبولا وبا کے جواب میں یہ دوسری امدادی پرواز ہے، جو ضرورت مند افراد کی مدد کے لیے متحدہ عرب امارات کے غیرمتزلزل عزم کی عکاسی کرتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ اس آپریشن کے ذریعے دبئی ہیومینیٹیرین کے مختلف شراکت داروں اور ارکان کو یکجا کیا گیا ہے تاکہ امدادی کارروائیوں کو تیز تر اور مؤثر بنایا جا سکے۔
سبا کے مطابق یہ آپریشن دبئی ہیومینیٹیرین اور یورپی یونین کے درمیان بڑھتے ہوئے تعاون کا بھی مظہر ہے اور دنیا بھر میں انسانی امدادی سرگرمیوں کو زیادہ مؤثر اور بروقت بنانے کے مشترکہ مقصد کو مضبوط کرتا ہے۔
یورپی یونین کے محکمہ برائے شہری تحفظ اور انسانی امدادی کارروائیوں کے ڈائریکٹر جنرل میچئی پوپووسکی نے کہا کہ کانگو اور خطے میں ایبولا وبا سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی تعاون ناگزیر ہے۔ انہوں نے مشرقی کانگو میں امدادی سامان کی فوری فراہمی پر دبئی ہیومینیٹیرین کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ یورپی یونین متاثرہ آبادیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتی ہے اور وائرس پر قابو پانے اور جانیں بچانے کی کوششوں کی مکمل حمایت جاری رکھے گی۔