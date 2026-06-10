فیفا ورلڈ کپ 2026 کی تقریبات کے آغاز کے لیے مزید فنکاروں کا اعلان

زیورخ، 10 جون 2026 (وام) -- فیفا نے 2026 فیفا ورلڈ کپ کی الٹی گنتی کے سلسلے میں منعقد ہونے والے کنسرٹس کے لیے مزید فنکاروں کے ناموں کا اعلان کیا ہے۔ یہ کنسرٹس 10 جون کو میزبان شہروں ٹورنٹو، میکسیکو سٹی اور لاس اینجلس میں بیک وقت منعقد ہوں گے اور ورلڈ کپ تقریبات کا باضابطہ آغاز کریں گے۔
امریکہ، میکسیکو اور کینیڈا کی مشترکہ میزبانی میں ہونے والا 2026 فیفا ورلڈ کپ 11 جون سے 19 جولائی تک جاری رہے گا۔ ٹورنامنٹ کی تاریخ میں پہلی بار 48 ٹیمیں حصہ لیں گی۔
فیفا کے مطابق ٹورنٹو میں کینیڈین آل ویمن راک بینڈ "دی بیچز" پرفارم کرے گا، جبکہ میکسیکو سٹی میں معروف اطالوی گلوکار آندریا بوچیلی مرکزی فنکار ہوں گے۔ لاس اینجلس میں گلوکارہ ایوا میکس اور ریپر بی آئی اے کو بھی پروگرام میں شامل کیا گیا ہے۔
گریمی فاؤنڈیشن کے تعاون سے منعقد ہونے والی اس کنسرٹ سیریز میں ورلڈ کپ 2026 کے سرکاری البم سے وابستہ بین الاقوامی فنکار شرکت کریں گے۔ اس کے علاوہ خصوصی مہمانوں کی پرفارمنس اور تینوں شہروں کو آپس میں جوڑنے والے براہِ راست انٹرایکٹو پروگرام بھی پیش کیے جائیں گے۔
فیفا کے مطابق تینوں شہروں میں کنسرٹس کے ٹکٹ اب بھی دستیاب ہیں، جبکہ یہ تقریبات فیفا کے سرکاری ڈیجیٹل اور اسٹریمنگ پلیٹ فارمز پر براہِ راست نشر بھی کی جائیں گی۔