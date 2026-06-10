مشرقِ وسطیٰ کی صورتحال اور امریکی ذخائر میں کمی کے باعث تیل کی قیمتوں میں اضافہ

ابوظہبی، 10 جون، 2026 (وام) ۔۔ مشرقِ وسطیٰ میں جغرافیائی سیاسی پیش رفت، عالمی رسد میں سختی اور امریکہ میں خام تیل کے ذخائر میں نمایاں کمی کے باعث بدھ کے روز ابتدائی کاروبار کے دوران تیل کی قیمتوں میں تقریباً ایک فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔
اس اضافے کے ساتھ تیل کی قیمتیں گزشتہ کاروباری سیشن میں ریکارڈ ہونے والی سات ہفتوں کی کم ترین سطح سے اوپر آ گئیں۔
برینٹ خام تیل کے فیوچر معاہدوں کی قیمت 83 سینٹ یا 0.9 فیصد اضافے کے بعد 92.29 ڈالر فی بیرل تک پہنچ گئی۔
اسی طرح امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ (ڈبلیو ٹی آئی) خام تیل کے فیوچر معاہدوں کی قیمت 68 سینٹ یا 0.8 فیصد بڑھ کر 88.97 ڈالر فی بیرل ہو گئی ہے۔