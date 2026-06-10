ڈالر اور تیل کی قیمتوں میں اضافے کے باعث سونے کی قیمت 11 ہفتوں کی کم ترین سطح پر آ گئی

دارالحکومت، 10 جون، 2026 (وام) ۔۔ ڈالر اور خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کے باعث افراطِ زر اور شرحِ سود میں مزید اضافے کے خدشات بڑھ گئے، جس کے نتیجے میں بدھ کے روز سونے کی قیمت 11 ہفتوں کی کم ترین سطح پر آ گئی۔
عالمی منڈی میں اسپاٹ گولڈ کی قیمت گرین وچ معیاری وقت کے مطابق 04:14 بجے 1.9 فیصد کمی کے بعد 4,181.04 ڈالر فی اونس ریکارڈ کی گئی۔ اس دوران سونا 23 مارچ کے بعد اپنی کم ترین سطح تک پہنچ گیا۔
اگست میں فراہمی کے لیے امریکی گولڈ فیوچر معاہدوں کی قیمت بھی 1.9 فیصد کمی کے ساتھ 4,204.70 ڈالر فی اونس پر آ گئی۔
دیگر قیمتی دھاتوں میں اسپاٹ چاندی کی قیمت 2.1 فیصد کمی کے بعد 64.01 ڈالر فی اونس رہی، جبکہ پلاٹینم 3.4 فیصد گر کر 1,667.92 ڈالر فی اونس پر آ گیا۔
اسی طرح پیلیڈیم کی قیمت میں 1.5 فیصد کمی ریکارڈ کی گئی اور یہ 1,204.24 ڈالر فی اونس پر ٹریڈ ہوتا رہا۔