اتحاد ایئرویز کا یورپ اور افریقہ کے لیے نئی موسمی پروازوں کا آغاز

ابوظہبی، 10 جون، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کی قومی فضائی کمپنی اتحاد ایئرویز نے یورپ اور افریقہ کے متعدد مقبول سیاحتی مقامات کے لیے نئی موسمی پروازوں کا آغاز کیا ہے۔ اس موقع پر ابتدائی پروازوں کے مسافروں کے لیے خصوصی "سمر ایسنشلز کٹ" بھی متعارف کرائی گئی ہے۔
ایئرلائن کے مطابق 11 جون سے کراکوف، 12 جون سے پالما ڈی مایورکا اور 14 جون سے زنجبار کے لیے پروازیں شروع کی جا رہی ہیں، جو اس کے نیٹ ورک کی توسیع کا حصہ ہیں۔
اتحاد ایئرویز 15 جون سے مالاگا اور میکونوس، 16 جون سے سانتورینی اور 19 جون سے نیس کے لیے موسمی پروازیں بھی بحال کر رہی ہے، جبکہ مصر کے بحیرہ روم کے ساحلی شہر العلمین کے لیے سروس 16 جولائی سے دوبارہ شروع ہوگی۔
ان تمام آٹھ موسمی روٹس کی پہلی پروازوں کے مسافروں کو محدود تعداد میں تیار کی گئی خصوصی "اتحاد سمر ایسنشلز کٹ" فراہم کی جائے گی، جو واٹر پروف بیگ میں پیش کی جائے گی۔
اس کٹ میں واٹر پروف موبائل پاؤچ، الیکٹرولائٹس، العین کا ذائقہ دار اسپارکلنگ واٹر، جنجر ڈرنک اور واٹر وائپس شامل ہوں گے، تاکہ مسافروں کو سفر کے دوران زیادہ آرام اور سہولت فراہم کی جا سکے۔
اتحاد ایئرویز کے مطابق اس اقدام کا مقصد مسافروں کے سفری تجربے کو بہتر بنانا اور انہیں اپنی تعطیلات کے آغاز سے ہی زیادہ آرام دہ اور خوشگوار سہولیات فراہم کرنا ہے۔